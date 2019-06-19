中職》游霆威球速飆升14公里 鑼總剖析關鍵因素

富邦悍將游霆威獲勝投。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將少了本季最強洋投索沙之後，悍將先發輪值投8場戰績4勝2敗、防禦率3.75，這段期間優於統一獅的防禦率9.08、中信兄弟的6.66，已贏過Lamigo桃猿的4.33，是4隊當中表現最好的，也讓悍將維持上半季爭冠競爭力。

悍將總教練「鑼總」陳連宏表示，索沙離開後，關鍵在本土投手陳仕朋、游霆威表現出色，他說，「去年秋訓我們很要求體能訓練，今年仕朋身體更強壯、體能更好，霆威去年第一次在二軍先發，我看他最快球速才128公里，今年已能投到142公里，王建民和投手教練余文彬給他們幫助很大。」

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索沙離隊後，陳仕朋先發兩場拿1勝、防禦率2.13，游霆威先發1場奪勝、防禦率1.80，表現相當強勢。

上半季爭冠關鍵時刻，悍將這兩週各有4場比賽要打，先發輪值要如何安排?鑼總解釋，要看今天伍鐸先發狀況，目前先發輪值羅力、包林傑、陳仕朋不動，游霆威擔任長中繼，伍鐸下週先發未定。

本季悍將團隊僅發生34次失誤，遠優於統一獅的64次失誤，其中李宗賢鎮守游擊大關，只發生2次失誤，守備率高達0.988，穩固球隊中線守備，也是球隊戰績長紅關鍵。

鑼總認為，球隊中線守備穩定，李宗賢是關鍵人物，首先是已適應游擊守備，其次是春訓守備練得多。

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