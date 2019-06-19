中職Live》張志豪轟超前兩分砲！ 中信5：4悍將

第七局

第六局

六局下，富邦悍將三上三下。

六局上，中信兄弟三上三下。

中信兄弟張志豪敲出二分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

中信兄弟張志豪敲出二分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

第五局

五局下，一出局後林益全敲安，但蔣智賢與林哲瑄無法延續攻勢。

五局上，吳東融率先敲內野安打，隨後成功盜上二壘。林智勝三振出局，下一棒張志豪轟出右外野超前兩分砲，中信要回領先。

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富邦悍將林益全敲安。（記者陳志曲攝）

第四局

四局下，一出局後林宥穎敲二壘安打，但張正偉、王正棠無法建功。

四局上，二出局後王勝偉擊出三壘安打，但王威晨吞下三振。

富邦悍將陳品捷歸隊。（記者陳志曲攝）

第三局

三局下，一出局後林益全敲安，蔣智賢擊出右外野深遠二壘安打，林哲瑄保送上壘，形成滿壘。但陳品捷擊出雙殺打，攻勢遭瓦解。

三局上，王勝偉率先擊出二壘安打，王威晨再敲一分打點二壘安打，幫助中信打破鴨蛋。隨後吳東融敲內野安打，跑者攻佔一、三壘。陳子豪擊出高飛犧牲打，中信進帳第二分。吳東融成功盜上二壘，並靠著失誤上到三壘。林智勝擊出一分打點內野安打，中信單局追回3分。

富邦悍將蔣智賢單場雙安。（記者陳志曲攝）

第二局

二局下，林宥穎遭到三振，張正偉同樣遭到三振，王正棠敲一壘方向滾地球出局。



二局上，中信兄弟三上三下。

富邦悍將先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）

第一局

一局下，一出局後王正棠、胡金龍連續擊出安打，林益全補上一分打點安打，悍將先馳得點。下一棒蔣智賢敲一分打點二壘安打，隨後林哲瑄再補上二分打點安打，悍將取得4：0領先。

一局上，一出局後吳東融敲安，陳子豪靠著游擊手失誤上壘，但林智勝擊出外野飛球出局，張志豪也無法打回分數。

中信兄弟先發投手艾迪頓。（記者陳志曲攝）

兩隊先發名單

富邦悍將

1.張正偉 RF

2.王正棠 2B

3.胡金龍 DH

4.林益全 1B

5.蔣智賢 3B

6.林哲瑄 CF

7.陳品捷 LF

8.李宗賢 SS

9.林宥穎 C

先發：伍鐸

中信兄弟

1.王威晨 3B

2.吳東融 2B

3.陳子豪 RF

4.林智勝 1B

5.張志豪 CF

6.彭政閔 DH

7.陳文杰 LF

8.黃鈞聲 C

9.王勝偉 SS

先發：艾迪頓

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