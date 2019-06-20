巨人對決死敵道奇 今日賽事預告與轉播

道奇先發投手希爾。（資料照，USA TODAY Sports）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB例行賽持續進行，早上7點繼續由天使出戰藍鳥，昨天使球星大谷翔平4個打數沒有安打，挑戰本季第10轟失利，此役大谷有機會達成嗎？早上10點則由巨人迎戰死敵道奇，巨人推出波梅蘭茲（Drew Pomeranz）先發，對上道奇的希爾（Rich Hill），球迷們記得準時收看轉播。

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日職方面，下午5點由巨人坐鎮主場對陣歐力士，巨人派出櫻井俊貴先發，歐力士則推出Ｋ-鈴木主投。昨旅日強打陽岱鋼代打上陣獲得保送，今天原辰德監督是否會讓岱桑重回先發呢？球迷們一起打開電視幫陽岱鋼加油。

中職今在桃園有一場補賽要進行，晚間6點35分由中信兄弟挑戰Lamigo桃猿，中信由萊福力先發，對上猿隊的尼克斯。上半季處於爭冠階段，洋投正面對決，精彩可期。

MLB

07:00 天使@藍鳥 FOX體育、FOX體育3台

10:00 巨人@道奇 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 歐力士@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

18:35 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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