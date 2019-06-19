籃球》7月15日未滿四隊 今年CBL職籃美夢將破碎

中華職籃大聯盟「CBL」。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣職籃有機會復活嗎？今晚行政院體育發展委員會邀集體育署署長高俊雄及6球團相關負責人會面，由政務委員兼體發會召集人張景森解釋企業節稅措施，中華職籃大聯盟CBL籌備處秘書長唐旭鴻表示，此方案相當優惠，他相信會成為一大誘因，並訂出7月15日將是各隊最後表態期限，若湊不齊4隊，今年職業化美夢確定幻為泡影。

CBL在2月向內政部登記成立，極力推動籃球職業化，唐旭鴻上個月公開說明籌備進度與賽程規劃，最大目標「喚回球迷」，但過於理想化的願景，政府配套措施及實質數字佐證卻未過多著墨，實在難讓球團買帳，至今僅台銀、台啤、金酒有望跟進，但在首波意願表達期限5月31日，富邦、璞園與裕隆未表態，始終抱持觀望。

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日前張景森決定邀請6球團人士坐下來討論，今晚他親自向各球團解釋企業節稅措施。唐旭鴻透露，該方案最優惠達4成，只是相關法案最快10月才會通過，成為各球團卻步關鍵，但他樂觀看待此事發展，下週會繼續與各隊高層聯繫。

此外，CBL再度訂出最終表態期限，預計在7月15日獲得6支球團的答覆，才能規劃之後的賽程及相關行銷方案，若最後未滿4隊，今年職籃確定不會開打，職業化美夢明年待續。

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