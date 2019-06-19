中職》兄弟抗議界外球和死球無效 悍將超級大逆轉

富邦悍將林哲瑄（中）敲出再見安打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕9局下林哲瑄從謝榮豪手中掃出三壘邊線「車布邊」二壘安打，一棒將壘上3名跑者打回來，這支再見安幫助富邦悍將完成不可思議大逆轉，最終就以8:7氣走中信兄弟，目前悍將距桃猿剩1.5場勝差，兄弟已確定無緣爭奪上半季冠軍。

中信兄弟吞敗，無緣上半季冠軍。（記者陳志曲攝）

林哲瑄首局敲2分打點二壘安打，衝三壘遭觸殺出局，其實有安全上壘空間，不過悍將總教練「鑼總」陳連宏沒有提出電視輔助判決，鑼總說，「當下三壘指導教練林宗男示意出局，沒提出挑戰是我的失誤。」

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富邦悍將林哲瑄。（記者陳志曲攝）

前8局打完悍將以4:7落後，9局下靠1安打和3保送先攻下1分，接著林哲瑄擊出三壘邊線再見二壘安打終結比賽，單場灌進5分打點，獲選單場MVP，兄弟教練團提出抗議，認為這是界外球，再提出第2次抗議，認定場邊球僮碰觸球，應為「死球狀態」，只能回來兩名跑者，不過裁判仍維持原判。

中信兄弟總教練伯納。（記者陳志曲攝）

這是林哲瑄中職生涯第3支再見安打，也是職業生涯首次將壘上3名跑者全部打回來的再見安，他說，「投手會搶好球數，我就是積極攻擊，打出去無法控制結果，想辦法抓高球打，比較容易打強勁一點。」

富邦悍將林哲瑄敲出再見安打，握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

本季林哲瑄打擊率高達3成28，僅獲6次四壞保送，他說，「主審好球帶放大，所以我保送少，出棒要更積極，今年打擊感覺維持不錯，打強勁的球比之前更多。」

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