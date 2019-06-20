NBA》曾簽下史上最大約 灰熊一哥被交易至爵士

灰熊一哥康利被交易至爵士。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天與爵士達成「1換5」的交易，灰熊送出當家一哥康利（Mike Conley），換來爵士克勞德（Jae Crowder）、柯佛（Kyle Korver）、艾倫（Grayson Allen）、2019年首輪第23順位選秀權和未來受保護首輪權，這筆交易將在7月6日正式完成。

31歲的康利2007年在首輪第4順位被灰熊隊選中，一待就是12年，2016年與灰熊以了5年1.53億美元的頂級合約續約，寫下當時聯盟史上最大合約。

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康利在灰熊保有多項紀錄，出賽788場、11733得分、4509助攻、1161抄截和1086顆三分球，都高居灰熊隊史第一。他曾與M.加索（Marc Gasol）聯手6度帶領灰熊殺進季後賽，2013年率隊挺進隊史首次的西部決賽，但最終以0：4遭馬刺橫掃。

因左腳跟腱傷勢於上季僅出賽12場的康利，今年出賽70場，場均繳出21.1分、6.4助攻、3.4籃板和1.3抄截。

爵士迎來頂級控衛康利，這也意味著他們可能將不會與當家主控盧比歐（Ricky Rubio）續約，灰熊這筆交易也有可能是為了選進莫瑞州立大學的摩朗特（Ja Morant）做準備。

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