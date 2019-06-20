拳擊》終於拍板定案！東京奧運拳擊資格賽明年1月開打

拳擊項目的選拔資格今終於拍板定案，圖為國際奧委會主席巴赫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020年東京奧運拳擊項目的選拔資格，今（19）日終於在國際奧委會全體會議拍板定案，明年1月開始將於在四大洲舉辦奧運會資格賽和拳擊世錦賽。

鑒於國際拳總（AIBA）近年來內部亂象持續多年，國際奧委會在今年5月23日（台灣時間）建議，應撤銷國際拳擊總會規劃2020年東京奧運的權利，不過拳擊運動仍保留在明年的奧運上，希望能保障選手的參賽權益，將會成立一個特別小組，來組織拳擊比賽。

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今在洛桑舉行的國際奧委會全體會議中，國際奧委會確認，東京奧運的拳擊項目總參賽人數仍為286人，為了確保性別平權，女子項目從以前的三個增加到五個，參賽人數從36人增加到100人，男子項目從以前的10個減少到8個，人數從250人減少到186人。

拳擊奧運門票並非以世界排名或奧運積分而定，所有選手都必須參加各洲資格賽或世界區資格賽，才能拿到參賽權。

奧運拳擊資格賽將在2020年1月到5月間舉行，舉辦城市將從曾舉辦過奧運或者已經獲得奧運會舉辦資格的城市中挑選。亞洲則和大洋洲合為一個區舉行預賽。各洲的參賽名額將根據過去兩屆奧運和兩屆世界錦標賽的成績來分配。

奧運拳擊資格賽將在2020年1月到5月間舉行。（美聯社）

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