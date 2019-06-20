MLB》紅人9下逆轉勝 溫克再見安橫掃太空人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅人主場迎戰太空人系列賽第3戰，9局下半紅人靠著接連兩支關鍵打點的一壘安打，包括溫克的再見安，終場以3：2逆轉擊敗太空人完成3連戰橫掃，今日太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole）6局僅失1分的好投表現還是無法終止球隊連敗。

2局下半，紅人率先靠著古巴「溥儀哥」普伊格（ Yasiel Puig）掃出左外野方向的大號陽春全壘打開胡。6局上半太空人展開反擊，兩出局後柏格曼（Alex Bregman）先擊出一壘安打上壘，下一棒的布蘭特利（Michael Brantley）直接大棒一揮將小白球送出右外野大牆，兩分打點全壘打反超比數為2：1。

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普伊格擊出陽春全壘打。（法新社）

布蘭特利（圖右）本場貢獻3支安打，包括一發兩分砲。（今日美國）

8局上半2出局，太空人攻占上二壘，布蘭特利打出一壘安打，只可惜從二壘一路向本壘衝的跑者被紅人左外野手溫克長傳阻殺，幫助紅人守下這關鍵的一分。

（影片來源：大聯盟官網）

9局下半，帶著1分落後的紅人，佩拉薩（Jose Peraza）先擊出場地規則按壘安打攻占上得點圈，但接下來兩位打者皆被三振出局，兩出局的情況下，超級新秀森索（Nick Senzel）擊出帶有關鍵追平分的一壘安打，自己再靠著對手傳球失誤上二壘，下一棒狀況火熱的溫克直接用一支右外野方向的安打向大家說再見，最終紅人以3：2逆轉勝太空人。

紅人9下靠著再見安打帶走勝利。（法新社）

紅人先發投手馬利（Tyler Mahle）主投7局被敲4安失2分，另送出7次三振無關勝負，波曼（Matt Bowman）後援兩局0失分幸運地拿下勝投，這也是他本季第1勝。

太空人先發投手柯爾主投6局被敲6安失1分，另飆出8張老K無關勝敗，被敲再見安的終結者歐蘇納（Roberto Osuna）吞下本季第1敗，外加第3次救援失敗。

柯爾主投6局失1分，只可惜勝投機會被後援投手搞砸。（法新社）

馬利今主投7局失2分無關勝敗。（法新社）

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