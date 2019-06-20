MLB》5.1局無安打破功 巴西特中指破皮退場 （影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，運動家主場迎戰金鶯系列賽第3戰，運動家先發巴西特（Chris Bassitt）投出5.1局無安打，最終繳出5.2局失2分拿下本季第4勝，且是因為投球手的中指破皮才無法繼續往下投，最終運動家以8：3擊敗金鶯完成系列賽橫掃，金鶯吞下近期8連敗，本季兩隊交戰7場，金鶯僅拿對戰第1場勝利，運動家則收下對戰6連勝。

5局下半，費格里（Josh Phegley）的三分砲幫助運動家先馳得點。6局上半金鶯靠著1支安打和兩個保送攻占滿壘，努內茲（Renato Nunez）打出帶有1分打點的內野安打，魯伊斯（Rio Ruiz）於滿壘情況下選到保送擠回1分，金鶯將比分追至2：3僅1分落後。

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（影片來源：大聯盟官網）

6局下半，運動家的皮斯考提（Stephen Piscotty）擊出帶有1分打點的二壘安打。7局上半，桑坦德（Anthony Santander）高飛犧牲打替金鶯追回1分，金鶯3：4還是1分落後運動家。

7局下半，運動家靠著4支安打和1次暴投海灌4分形成大局，終場運動家以8：3擊敗金鶯拿下近期3連勝。

運動家先發投手巴西特主投5.2局被敲1安失2分，另飆6K拿下本季第4勝。金鶯先發投手雅卡波尼斯（Jimmy Yacabonis）僅投2局被敲1安無失分無關勝敗，中繼3局被敲3安失3分的羅傑斯（Josh Rogers）苦吞本季第1敗。

巴西特今主投5.2局失2分拿下勝投。（法新社）

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