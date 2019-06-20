MLB》大谷雙安有長打 楚奧特猛打賞又雙響7打點退藍鳥

楚奧特單場猛打賞又雙響，灌進單場新高的7打點。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使與藍鳥系列賽第三戰，昨役4打數繳白卷的大谷翔平，今天找回打擊手感，6打數2安打，本季第14度達成單場雙安，天使楚奧特（Mike Trout）今繳出猛打賞，又敲出單場雙響砲，灌進生涯最多的7打點，天使終場以11：6擊敗藍鳥，近期拉出3連勝。

大谷翔平今天續扛第三棒DH，首局首打席在一壘有人時擊出一壘滾地球，藍鳥抓雙殺不成，大谷靠著野手選擇上壘，隨後盜上二壘，本季第3盜出爐。天使2局上先馳得點，單局灌進3分，包括楚奧特一發2分砲，大谷翔平第2打席靠著腳程跑出內野安打，但藍鳥一壘手泰倫茲（Rowdy Tellez）下個半局就回敬3分彈扳平戰局。

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大谷翔平。（今日美國）

楚奧特4局上再度砲擊藍鳥，敲出一發超前滿貫彈，天使先發希尼（Andrew Heaney）4局下再遇亂流失2分，僅投3.2局失5分退場，與勝投擦身而過。

大谷翔平6局上敲出反方向二壘安打，擊球初速達97.5英哩，天使7局靠著對手在滿壘發生傳球失誤，再添2分，阿普頓（Justin Upton）8局上追加一發陽春砲，泰倫茲下個半局敲出單場第2轟，此役他也繳出單場雙響砲，另有4分打點。

不過楚奧特不讓對手搶走風采，9局上再敲出帶有1分打點的左外野平飛安打，單場繳出3安猛打賞，另有2轟，單場7打點也寫下生涯新高，天使終場以11：6贏球。

大谷翔平此役6打數敲出2支安打，另有1次盜壘成功和1次三振，打擊率略升至2成77。

大谷翔平。（資料照，今日美國）

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