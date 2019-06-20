MLB》打斷鼻樑顛倒勇！ 薛哲7局無失分力壓阿里耶塔（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，國民主場迎戰費城人系列賽第2戰，國民靠著王牌投手薛哲（Max Scherzer）的神勇表現，雖然賽前短打練習被反彈球打到斷鼻樑和「黑眼圈」，今日依舊繳出7局無失分力壓另一個前塞揚投手阿里耶塔（Jake Arrieta），最終國民以2：0拿下單日第2場勝利，另一場於稍早國民以6：2獲勝。

2局下半，多齊爾（Brian Dozier）從阿里耶塔手中敲出中左外野全壘打先馳得點1：0。兩隊先發投手的表現都太優異，直到8局下半，羅布列斯（Victor Robles）從後援投手手中掃出400英尺的大號全壘打，幫國民賺進保險分，終場國民以2：0贏得比賽勝利。

請繼續往下閱讀...

多齊爾從費城人強投阿里耶塔手中敲出陽春砲。（今日美國）

薛哲昨日雖發生了一個小意外，但不影響場上表現，主投7局被敲4安0失分，另飆出10張老K奪下本季第6勝，後援1局0失分的杜利托（Sean Doolittle）則喜收本季第15次救援成功。

費城人先發投手阿里耶塔今日表現也是水準之上，主投6局僅被敲2安失1分，包括1發陽春砲，雖好投表現但悲情苦吞本季第6敗。

薛哲今日主投7局0失分，另飆10張老K拿下勝投。（法新社）

阿里耶塔今日主投6局被敲2安僅失1分的優異表現，只可惜不敵薛哲的完美表現。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法