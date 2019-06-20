美洲盃》梅西點球追平 門將神撲救讓阿根廷續命

阿根廷隊長梅西本場踢進1顆12碼罰球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲盃小組賽B組第二輪賽事，由巴塞隆納隊長梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷面對巴拉圭，阿根廷靠著梅西踢進的12碼罰球，以及門將阿爾馬尼（Franco Armani）擋下巴拉圭關鍵的12碼，終場阿根廷以1：1踢和巴拉圭，積分僅1分暫居B組墊底。

比賽第37分鐘，巴拉圭的阿爾米龍（Miguel Almirón）於左路禁區外下底傳中，桑切斯（Richard Sánchez）從中路後插上補射破網替巴拉圭首開紀錄1：0。下半場第54分鐘，巴拉圭球員被判一次禁區手球，因而送給阿根廷1顆12碼罰球，並交由王牌球員梅西操刀穩穩罰進，阿根廷追平比數1：1。

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比賽第61分鐘，阿根廷後衛奧塔門迪在禁區內對岡薩雷斯（Derlis González）犯規，巴拉圭獲得12碼罰球機會，岡薩雷斯自己主罰點球，只可惜被阿爾馬尼撲出未能取得超前球，終場兩隊戰成1：1平手。

阿爾馬尼撲出關鍵12碼，至少守住阿根廷的和局結果。（美聯社）

阿根廷握有55.5%的控球時間，巴拉圭則是44.5%，阿根廷全場7次射門2次射正，巴拉圭10次射門包括3次射正，阿根廷整場474次傳球和81.9%的傳球成功率，巴拉圭則有380次傳球和78.2%的傳球成功率，今日兩隊肢體碰撞頻繁，阿根廷全場20次犯規外加3張黃牌，巴拉圭19次犯規外帶3黃牌。

B組另一場賽事責由卡達迎戰哥倫比亞，哥倫比亞於比賽第86分鐘靠著扎帕塔（Duván Zapata）頭錘破網驚險帶走比賽勝利，最終1：0戰勝新科亞洲盃冠軍卡達。

美洲盃B組目前哥倫比亞取得6分積分確定將以B組第一出線，巴拉圭握有2分積分排名第2，卡達及阿根廷皆是1分積分，卡達得失球為負1球，阿根廷為負2球，因此卡達暫居第3，阿根廷墊底。

扎帕塔的頭錘破門準絕殺卡達，幫哥倫比亞位居B組第1。（美聯社）

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