MLB》衰！全壘打竟變一壘打 馬查多滿臉黑人問號（影音）

馬查多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士明星野手馬查多（Manny Machado）今天與本季第15轟擦身而過，他在2局上擊出左外野深遠飛球，原以為是一發3分砲，但最後電視輔助判決是擊中全壘打牆的安打，頓時全壘打變一壘打，三壘跑者也因此遭觸殺出局，讓馬查多看傻了眼。

教士2局前以2：1領先釀酒人，馬查多在2局下一三壘有人時，從釀酒人先發戴維斯（Zach Davies）手中擊出左外野深遠飛球，直擊全壘打牆上方後反彈進場內，當下馬查多和跑者哈斯默（Eric Hosmer）都以為是全壘打，不過裁判並未舉起全壘打手勢，釀酒人左外野手肯恩（Lorenzo Cain）趕緊快傳至內野，三壘手蕭（Travis Shaw）成功觸殺哈斯默，而馬查多站上二壘，裁判也馬上透過重播輔助再度重新審視，最後維持原判，全壘打變安打，也因為哈斯默未踩上三壘壘包，馬查多的二壘安打變成一壘安打，所幸雷耶斯（Franmil Reyes）7局下敲出逆轉3分砲，幫助教士終場以8：7險勝釀酒人。

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根據教士場地規則指出，若是這球打向右外野的全壘打牆間的話，就算彈進場內也算是全壘打，但剛好這一球是飛向左外野全壘打牆，若飛過牆無疑是全壘打，但如果是擊中牆的話，不管是上緣還是任何一個地方，彈進場內都是算安打，並不是全壘打，這只能算馬查多運氣不佳了。

馬查多賽後表示，自己覺得打得還不錯，但看到球反彈進場內，自己第一個想法就是衝向二壘，他此役5打數敲出2支安打，另有1分打點，打擊率略升至2成70。

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