NBA》為省豪華稅 雷霆不惜兜售3核心、首輪籤

雷霆隊為了省錢，打算把先發中鋒亞當斯（Steven Adams）在內的三名核心球員擺上了交易桌。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA冠軍賽落幕後，自由市場大戰即將拉開序幕，各隊都將對陣容精打細算，備戰下一季，奧克拉馬雷霆隊為了清薪資空間避免豪華稅，除了打算把先發中鋒亞當斯（Steven Adams）在內的三名核心球員擺上了交易桌外，連今年選秀的首輪21號籤都願意拿來賣。

雷霆去年以4年1.37億美元續留P.喬治（Paul George）後，為了避免1.5億美元的豪華稅支出，與老鷹和七六人達成三方交易，送出安東尼和一枚2022年受保護首輪籤的雷霆，換來前鷹王施洛德（Dennis Schroder），節省了6000多萬美元支出。但本季雷霆的薪金總額仍達1.44億美元。

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不過新資總額排在聯盟第三高，雷霆今年在季後賽首輪就以1：4敗給波特蘭拓荒者後，黯然提前結束球季，連續三年都在季後賽體驗「一輪遊」的滋味，而球季提早結束後，管理層也決定開始對球隊陣容進行調整。

《運動畫刊》記者Jake Fischer今在推特上透露，雷霆為了避免豪華稅，已經開始積極兜售亞當斯、A.羅伯森（Andre Roberson）和施洛德（Dennis Schroder），甚至還願意交易今年選秀的21號籤。

而下季雷霆一共5名球員年薪達到1000萬美元，除了「雙槍」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、P.喬治（Paul George）之外，就是亞當斯、A.羅伯森和施洛德，其中亞當斯、施洛德都還有兩年合約要走，A.羅伯森還雖然剩1年1074萬美元，但近兩年他飽受傷痛纏身，一共只打了39場比賽，想要交易掉他們三人恐怕不容易。

施洛德。（資料照，今日美國）

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