女足世界盃》阿根廷連趕3球寫歷史 蘇格蘭小組墊底遭淘汰

阿根廷女足從3球落後到連趕3球追平比數，完成奇蹟般的比賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃小組賽第3輪D組賽事，阿根廷迎戰蘇格蘭女足，蘇格蘭先是取得3球領先，阿根廷並未放棄比賽，在比賽結束前20分鐘連趕3球將比分追平，終場兩隊3：3戰成平手，阿根廷寫下女足世界盃首度有球隊於3球落後的情況下，最終沒吞敗的紀錄。

比賽第19分鐘，里特爾（Kim Little）率先破門幫助蘇格蘭取得1球領先。下半場比賽第49分鐘，魏爾（Caroline Weir）於禁區外右側長吊禁區內，比提（Jennifer Beattie）頭頂破門，蘇格蘭2：0領先。

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里特爾（圖左）攻進蘇格蘭第一球。（路透社）

比賽第69分鐘，蘇格蘭靠著角球的機會，球員頭頂攻門被阿根廷門將碰出狀到門柱反彈，庫斯伯特（Erin Cuthbert）於門前逮到機會直接補射破網，蘇格蘭灌進了看似結果已穩的3球。

阿根廷於比賽後段展開大反攻，比賽第74分鐘和比賽第79分鐘，分別靠著快攻進球和蘇格蘭門將的烏龍球追回2分，全隊重新燃起希望。

戲劇化發展來到比賽第87分鐘，阿根廷球員在禁區被犯規，經過VAR重播畫面後維持12碼的判決，Florencia Bonsegundo操刀主罰未果，球被門將撲出，但是因門將越線，再經VAR判決後12碼點球重罰， 第2次Florencia Bonsegundo沒有放掉這老天爺多給的機會將比數追平，終場阿根廷以3：3踢和蘇格蘭。

阿根廷從落後3球到一路連趕3分追平比數。（法新社）

D組另一場賽事，英格蘭女足靠著懷特（Ellen White）單場「梅開二度」，終場英格蘭以2：0擊敗強敵日本，小組賽3場全勝拿下分組第一。

D組小組賽結束，英格蘭以9分積分登上D組第1和日本4分積分排第2，一齊晉級16強淘汰賽，阿根廷2分積分排第3，還有些微機會晉級16強，要視剩下兩組賽事的結果而定，蘇格蘭僅拿1分為小組墊底慘遭淘汰。

懷特（圖右）今踢進兩球幫助英格蘭鎖定小組第一。（法新社）

蘇格蘭的球員在比賽被逼和後相當難過。（美聯社）

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