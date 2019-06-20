日職》7月有望對決大王？ 則本昂大傷後首戰飆152公里

王柏融在2017年台日交流賽曾對則本昂大轟出全壘打，一戰成名。（資料照）





樂天隊王牌則本昂大在3月接受右肘關節鏡清創手術，休養3個月，6月底在二軍進行復健賽，今天首場實戰面對讀賣巨人二軍，投3局失1分，最快球速達152公里。

則本昂大在2月23日原本預定要在熱身賽先發對戰讀賣巨人，卻因因落枕高掛免戰牌，之後被降至二軍調整，並確認是右手肘受傷，3月11日進行右手肘清創手術，開季確定缺席，原預定要休養4個月，但術後復元狀況良好，5月就在牛棚練投，今天就迎來傷後的首度實戰。

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則本昂大對上讀賣巨人二軍，投完預定的3局，用36球被敲2支安打失1分，另有4次三振，並未投出任何保送，所有變化球種都有投出來，速球最快達到152公里。則本賽後受訪時表示，投球感覺還不錯，但節奏還沒有調整到最佳，接下來會好好改善。樂天隊總經理石井一久曾表示，則本大概在二軍投3、4場比賽後就可以在一軍先發。

效力火腿的「大王」王柏融曾在2017年的台日對抗賽砲轟則本昂大，威名遠播東瀛，令他獲得日職球隊的高度關注，王柏融最快能在下個月對決則本昂大，火腿將於7月30日在主場與樂天進行3連戰，到時若是則本能傷癒復出，也將成為此系列戰的另一看點。

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