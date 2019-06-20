羽球》周天成、李洋等國手恩師 印尼華僑羽球教練鄭永成獲杏壇芬芳獎

基隆高中羽球教練鄭永成（中）榮獲教育部頒發杏壇芬芳獎，令師生備感振奮光榮。（基隆高中提供）

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆高中羽球教練鄭永成出身印尼，因排華暴動來台落地生根，20多年來他在台灣這塊土地上默默耕耘，培育出許多優秀選手、教練人才，「台灣一哥」周天成就曾說：「沒有他，就沒有現在的我。」，鄭永成榮獲教育部頒發杏壇芬芳獎，令師生備感振奮光榮。

基隆高中羽球教練鄭永成（右四）培育出許多優秀羽球選手、教練人才。（基隆高中提供）

基隆高中羽球教練鄭永成培育出許多優秀羽球選手、教練人才，榮獲教育部頒發杏壇芬芳獎肯定。（基隆高中提供）

鄭永成是印尼華僑，選手生涯最高曾獲世界排名第4名，多次奪得公開賽冠軍，1998年因印尼排華暴動，輾轉來到台灣，雖然不是在台灣出身，卻非常熱愛這塊土地，用心培育台灣羽球的新生代，努力為台灣的羽球奠定基礎，鄭永成說，他的目標是把選手推向國際舞台、讓選手成為台灣之光！

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基隆高中羽球教練鄭永成培育出許多優秀羽球選手、教練人才，榮獲教育部頒發杏壇芬芳獎肯定。（基隆高中提供）

校方表示，目前的羽球國手周天成、蘇敬恒、李哲輝、李洋，以及球后戴資穎的教練賴建誠等人都來自基隆高中，接受過鄭永成的栽培，鄭永成與學生亦師亦友，像父親般嚴格，又像好友能傾吐心事，只要發現有潛力也對羽球運動有興趣的選手，他一定會竭盡所能的指導，為他們尋求社會的資源，爭取企業的贊助，甚至自掏腰包都不在乎，初估花費至少500多萬元，受惠的選手不計其數，也造就基隆高中「羽球搖籃」的美譽。

基隆高中校長張智惟說，有一名國小三年級開始接觸羽球的李姓校友，在國、高中求學階段一直未能有亮眼表現，鄭永成發現他的問題主要是在心理層面，除了自己給自己的目標壓力，還有來自家長的壓力，鄭永成常在練習中給予正面的回饋、在課餘時間常跟孩子閒聊，傳承自己的選手經驗及調整心理抗壓性的方法，讓孩子慢慢地調整自己的心態，在運動場上表現能更優異，而李姓校友也在高三那年成功晉升甲組球員，並獲選國手，更在今年拿下世界賽冠軍。

周天成曾經說，到現在只要有空，都一定去找鄭永成練球，學習新的技術。校方表示，鄭永成堅守教育崗位，始終如一的無私奉獻，讓他獲得教育部頒發杏壇芬芳獎肯定，相信鄭永成的學生們也都將傳承他的精神，為台灣的羽壇貢獻心力。

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