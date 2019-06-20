足球》前多特隊長回歸！ 多特今夏收穫滿滿

胡梅爾斯回歸多特蒙德。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德甲強權「小蜜蜂軍團」多特蒙德宣佈以3800萬歐元簽下拜仁中後衛胡梅爾斯（Mats Hummels），這位30歲的德國球員於2008年加入多特蒙德，直到2016年才轉隊去巴伐利亞巨人拜仁慕尼黑，如今這位前多特隊長得回歸勢必對多特蒙德的後防戰力和制空權有所提升。

胡梅爾斯隨著多特於2011和2012年拿下德甲2連霸，以及2012年的德國盃冠軍，另外於2013年殺進歐冠盃決賽。在拜仁則是拿下德甲3連霸（2017─2019連3個賽季）。胡梅爾斯也是繼格策（Mario Götze）後從多特轉隊去到拜仁，最終又回歸小蜜蜂軍團的球員，此外拜仁目前當家前鋒來萬多夫斯基（Robert Lewandowski）也是從多特轉隊過去的。

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格策（圖右）為從拜仁回歸多特的前例。（資料照，美聯社）

現拜仁慕尼黑王牌前鋒萊萬多夫斯基，曾效力多特蒙德。（資料照，法新社）

這個休賽季多特已完成4筆收購，除了胡梅爾斯外，還有從德甲勒沃庫森挖角來德國國腳布蘭特（Julian Brandt），花費約2500萬歐元，另外從德甲門興格萊德巴赫挖腳來比利時中場阿扎爾（Thorgan Hazard），轉會費據傳為2500至3000萬歐元之間，最後一位是來自霍芬海姆的左後衛舒茲（Nico Schulz），這四個補強再加上原有的主力陣容變動不大，尤其是英格蘭的超級新星桑喬（Jadon Sancho）下個賽季留隊可能性大，這情況使得多特依然是下賽季德甲奪冠熱門球隊之一。

多特今年賽季表現不錯，只可惜與德甲冠軍擦身而過，最終只輸拜仁2分積分，眼睜睜看拜仁完成德甲7連霸，明年賽季的多特將再次衝擊德甲王座。

德國國腳布蘭特。（資料照，歐新社）

比利時國腳阿扎爾（圖右）。（資料照，歐新社）

德國左後衛舒茲。（資料照，歐新社）

年僅19歲的桑喬（圖左）這賽季在德甲表現相當傑出，還拿下德甲助攻王。（資料照，法新社）

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