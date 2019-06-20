NBA》尷尬！KD若不來 厄文想去籃網恐告吹

美媒透露，若厄文無法招募KD一同加盟，籃網恐會打退堂鼓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕布魯克林籃網先前傳出想用頂薪約，同時簽下明星後衛厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）打造豪華雙星連線，不過今《紐約時報》卻爆料，假如厄文道來不能吸引KD加盟，籃網恐怕會打退堂鼓。

籃網今年總共擁有4600萬美元的薪資空間，這足夠簽下一個頂薪球員及續約羅素，但球團似乎想要簽下厄文再加上另一位全明星杜蘭特組成豪華連線，不過若籃網簽下厄文，代表他們恐怕就等放棄和明星控衛D.羅素（D'Angelo Russell）續約。

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這個禮拜稍早，厄文放棄了明年價值2130萬美元的球員選項，決定投身自由球員市場，外界大多認為他已經無限接近和籃網簽約，連全球隊塞爾提克都做好了讓他離開的準備。

不過今天《紐約郵報》記者Brian Lewis卻撰文指出，如果厄文不能招募到杜蘭特一起加盟，籃網管理層可能不一定會願意簽下他。該文指出，除了因為厄文在綠衫軍內部發生太多問題外，他加盟後可能會擠走本季為籃網貢獻良多的後衛羅素，也是籃網猶豫的原因。

羅素今年平均繳出21.1分、3.9籃板和7次助攻的成績，他本季不僅入選了NBA的明星賽，同時還帶領籃網成功闖進季後賽。

而羅素今日接受《紐約郵報》採訪時，也表達他想續留布魯克林的意願。「說實話，我真的很享受球隊在這一季的表現，我不會說我不喜歡這支球隊和球員們。」

羅素。（資料照，法新社）

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