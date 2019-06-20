女棒》頂新和德奪冠 將代表台灣出征亞錦賽

頂新和德接棒未來女棒隊奪冠。（頂新和德基金會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「108年全國女子棒球錦標賽」歷經六天的比賽，由頂新和德接棒未來女子棒球隊以8比5擊敗浤量獲得冠軍，取得第二屆亞洲盃女子棒球錦標賽代表權，11月將代表台灣遠征出賽。

這場比賽雙方勢均力敵，一局上浤量先馳得點拿下兩分，頂新和德接棒未來一局下半還以顏色，靠著接連安打上壘，再由旅日好手曾琪揮出二壘安打追平比數後超前，並以6:2領先至第四局，四局上浤量靠著暴投及連續安打追成6:4，四局下同樣由旅日好手謝鈺瀅揮出三壘安打再下兩分，領先擴大至8:4，最終在後援投手順利關門下，頂新和德接棒未來以8:5拿下勝利，並取得亞洲盃女子棒球錦標賽代表權。

請繼續往下閱讀...

頂新和德文教基金會在師母謝榮瑤女士的牽線下，於今年贊助女子棒球，包括贊助球隊比賽經費與球衣、球具的製作，讓球員拿下本次錦標賽的總冠軍。

今賽前味全龍隊教練黃煚隆、張泰山也現身鼓勵。黃煚隆說：「台灣女子棒球的表現有目共睹，這次更有旅日好手謝鈺瀅和曾淇的帶領，相信接下來的亞洲盃也一定能獲取佳績，為台灣爭光！」

張泰山則表示：「創辦人魏應充長期推動『接棒未來』棒球公益計畫，照顧台灣基層棒球的發展，很高興創辦人願意支持師母贊助女子棒球。女子棒球的拼勁與態度不輸給職業球員，表現令人印象深刻！」希望未來大家也能多多關注女子棒球的發展。

頂新和德接棒未來女子棒球隊隊長黃巧芸說：「一直到比賽前球隊經費都還沒有著落，非常感謝師母的協助及魏應充創辦人的幫忙，球隊才能夠順利地出賽，球員都非常珍惜，也在這次的比賽中全力以赴，最後在各方的努力下拿下冠軍！希望在接下來的亞洲盃也能夠更上一層樓！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法