日職Live》四棒大王首打席就上壘！火腿 3：3 橫濱

第二局

2下，嶺井博希一壘滾地出局，國吉佑樹遭三振，神里和毅敲出右外野紮實飛球遭接殺，三上三下。

2上，橫濱換投：國吉佑樹，石井一成敲出左外野追平彈，火腿3：3橫濱。上原健太遭到三振，西川遙輝滾地出局，大田遭三振，三出局。

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第一局

1下，桑原將志一出局後敲出左外野方向安打，接著於索托打擊時盜上二壘，索托選到保送上壘，筒香嘉智敲出二壘安打、二、三壘有人，火腿 2：1 橫濱。羅培茲中間方向超前安打，火腿2：3橫濱。宮崎敏郎飛球出局，大和飛球出局。

1上，首棒西川遙輝安打上壘，大田泰示飛球出局，近藤健介打擊時，西川盜上二壘，接著近藤健介敲出安打打回首分，火腿 1：0 橫濱。接著近藤再趁著橫濱二壘放空城的情況下跑上二壘站上得點圈，王柏融選到保送上壘。渡邉諒敲出游擊穿越安打帶有打點，火腿 2：0 橫濱，一、二壘有跑者。清宮；清水優心都遭到三振，三出局。

賽前報導

火腿與橫濱系列賽來到第三戰，昨日被敲出再見安打的火腿已經吞下了系列賽前兩場敗仗，今天火腿隊更改打線，台灣好手王柏融扛下先發第四棒左外野手的位置，這是大王生涯首度在火腿打第四棒。雙方的先發投手分別為火腿的上原健太以及橫濱的阪口皓亮

先發名單

火腿

1 （中） 西川遥輝

2 （右） 大田泰示

3 （三） 近藤健介

4 （左） 王柏融

5 （二） 渡邉諒

6 （一） 清宮幸太郎

7 （捕） 清水優心

8 （遊） 石井 一成

9 （投） 上原健太

橫濱DeNA

1 （中） 神里和毅

2 （右） 桑原将志

3 （二） 索托

4 （左） 筒香嘉智

5 （一） 羅培茲

6 （三） 宮﨑敏郎

7 （遊） 大和右

8 （捕） 嶺井博希

9 （投） 阪口皓亮

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