籃球》瓊斯盃男籃7月彰化開戰 扛隊長一職 陳盈駿：扮演溝通橋樑

第41屆威廉瓊斯盃賽前記者會20日在台北舉行，藍白二隊球員一同亮相造勢。（記者張嘉明攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽7月12日將在彰化體育館點燃戰火，今年台灣藍白兩隊成員年輕化，藍隊將由劉錚、周儀翔、胡瓏貿等CBA好手領軍，並由陳盈駿擔任隊長，今台灣男女籃4支隊伍齊聚一堂，為賽事宣傳。

今年瓊斯盃男子組賽事7月12日至16日在彰化體育館登場，18日至21日則在新莊體育館，今年台灣藍隊由去年的雅加達亞運主帥帕克領軍，他表示，現階段這支球隊相當年輕，經過兩週的集訓，大家訓練時很有拚勁也相當努力，盼屆時能在球迷面前展現出最好的一面。

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今年台灣藍隊陣容以中生代球星為主，除了張博勝外，年齡都在30歲以下，包含呂政儒及前往NBL挑戰的蔣淯安、于煥亞等人都不在陣中，今年擔任隊長一職的陳盈駿說：「這個世代的球員應該要多扛起一些責任，雖然我們身材較為劣勢，但可以用拚勁來彌補。」

今年26歲的陳盈駿，擔任藍隊隊長一職，他表示，不會特別去想當不當隊長這個問題，且一同分擔隊長重責還有張博勝、周柏臣，「希望能成功扮演溝通的橋樑，督促彼此在訓練上的態度。」他提到，瓊斯盃有不少外隊前來參戰，包含日本、南韓、加拿大、菲律賓及伊朗等隊，競爭力很強，是很好的學習機會。

第41屆威廉瓊斯盃賽前記者會20日在台北舉行，藍白二隊球員一同亮相造勢。（記者張嘉明攝）

第41屆威廉瓊斯盃賽前記者會20日在台北舉行，藍白二隊球員一同亮相造勢。（記者張嘉明攝）

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