NBA》湖人高層大出包 ！ 美媒爆這錯誤恐損失近2.7億

戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人近期與鵜鶘進行了關於戴維斯（Anthony Davis）的交易，但近日美媒指出，湖人總理佩林卡（Rob Pelinka）完全沒有與鵜鶘進行交易日期的討論，而這一來一往間湖人恐損失900萬美元（約2億7000萬台幣）的薪資空間。

目前他們預定完成交易的日期是7月6日，但如果鵜鶘與湖人能在7月30才完成交易的話，他們將能把今年使用四號籤選到的球員交易出去，這樣能得到更多的薪資空間。

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如果30號交易，在加上戴維斯放棄他約400萬美元的交易補償金，湖人將可以獲得3300萬美元的空間來進行補強，但是若在6號進行交易，而戴維斯選擇不放棄交易補償金的話，湖人將只剩2400萬美元的空間，這個接近900萬美元的差距足以影響湖人能簽下一個頂薪球員或是只能簽下角色球員的差距。

同時湖人高層正在考慮把陣中的球員如瓦格納（Mo Wagner）、瓊斯（Jemerrio Jones）和邦加（Isaac Bonga）等等交易出去，創造更大的薪資空間。

ESPN記者Ramona Shelburne的報導指出:「若湖人一開始就希望能組建三巨頭的話，那他們一開始就該與鵜鶘談判要在30號才進行交易，但湖人高層並沒有這麼做，湖人高層是到了交易細節全部談定後才想到這件事情。」

這讓湖人目前陷入了一個尷尬的局面，因為目前鵜鶘並沒有打算要在30號才進行交易，可能必須再拿出一些小籌碼才能讓鵜鶘願意幫湖人一把。

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