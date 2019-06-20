桌球》8戰全勝 戴茗葦連4年入選世青賽國手

戴茗葦（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕度過首戰差點輸球的危機後，第一銀行小將戴茗葦愈戰愈勇，以8連勝戰績勇奪108年第2次青少年桌球國手選拔賽男子組第一名，連續4年當選世青賽國手。

就讀松山家商二年級的戴茗葦，今年1月在第一次青少年國選拔賽敗給松商學弟馮翊新，這次捲土重來，首輪遭遇海山高中梅日燁卻遭遇頑抗，鏖戰5局才以3:2脫困，他說:「第一場還在適應，還好運氣好，最後一局有5、6個擦網球。」

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連戰皆捷的戴茗葦，在第一次決賽衝關賽以3:1力克情同手足的長榮中學好手黃彥誠，隨後一、二排名賽再以直落三擊退首度入選18歲國手的內湖高工楊致興及松商學長黃毓仁，繼3年前奪下15歲國手選拔賽第一名後，再度獲得國手選拔賽冠軍。

因年齡限制，明年就不能參加18歲國手選拔的戴茗葦說:「這次狀況其實沒有很好，還好場邊教練不斷叮嚀我，慢慢調整，一場一場打，拿到冠軍也算為青少年生涯畫下一個完美的句點﹗」下一個目標瞄準年底的成人國手選拔賽。

上個月剛奪下斯洛維尼亞公開賽21歲組冠軍的馮翊新，在第一次決賽一、二排名賽以1:3敗給有「台灣張繼科」之稱的黃毓仁，隨後在三至六名排名賽先以3:0擊退今年泰國公開賽21歲組冠軍黎昕祐，但最後以1:3不敵黃彥誠，落居第四名，仍取得世青賽門票。

5至8名分別為黎昕祐、楊致興、王冠儒、張棨斌。

黃毓仁拿下第二名。（桌協提供）

黃彥誠獲得第三名。（桌協提供）



馮翊新仍順利入選世青賽國手。（桌協提供）

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