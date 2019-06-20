瓊斯盃》代表大學校隊出戰自家人 譚傑龍無緣穿台灣隊戰袍

譚傑龍。（記者張嘉明攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣籃球年度仲夏饗宴瓊斯盃今年邁入第41屆，旅外小將譚傑龍首度參賽，但他將代表英屬哥倫比亞大學（UBC）隊上場，與學長在場上互鬥，他笑說：「其實比較想代表國家隊出賽，但命運就是如此。」

19歲的譚傑龍自泰山高中畢業後，選擇赴加拿大唸書、打球，今年4月返台隨台灣男籃集訓，也被列在白隊初步名單；不過，由於所屬校隊今年出戰瓊斯盃，這次無緣穿上台灣隊球衣在主場獻技。

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「這樣的情況確實有點尷尬，畢竟去年有機會，今年也一度有望代表白隊。」被問到是否會向大學隊友透露自家軍情，譚傑龍說：「當然會啊！我也會跟學長透露UBC這邊的情報啦，但球是圓的，到時候就是看當天狀況見真章。」

台灣白隊5月底自俄羅斯移訓，參加大學籃球邀請賽拿下第三，隊長黃泓瀚表示，「這次比賽最大幫助其實是提升默契跟凝聚力，大家都想贏球，這種感覺很好。」

今年台灣白隊被視為國家一隊的接班隊，教練團由桑茂森、楊哲宜與王志群組成，成員為具旅外經驗、SBL和UBA的潛力好手，球員完整名單如下：黃泓瀚、賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、周桂羽、蘇士軒、范士恩、謝宗融、曾祥鈞、孫思堯，以及測試洋將佛洛維斯（John Florveus）。

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