中職》打線強悍被羡慕 洪總也有頭痛時間

Lamigo桃猿總教練洪一中。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿團隊打擊率超過3成，先發打線從頭到尾沒有弱棒，成為其它球隊羡慕的對象，但是桃猿總教練洪一中也有頭痛時間，就是比賽後段的牛棚調度。

中信兄弟總教練伯納數度表示，桃猿是他看過最可怕的打線，如果兄弟也有這樣的打線，就不必常常更動先發球員和棒次，也不必一再下戰術，放手讓球員去打就行了。

請繼續往下閱讀...

洪一中表示，不止是打線，投手調度如果能夠固定當然是也是最好的，像2014年的桃猿牛棚最不必傷腦筋，當年終結者米吉亞36次救援機會拿下35次救援成功，布局投手陳禹勳也以30次中繼成功稱王，局數到了把他們擺上去就對了，不必多想什麼。

2014年季後米吉亞轉投日職西武隊，陳禹勳接任終結者也表現出色，2017、18更拿下救援王，洪一中仍然不用太傷腦筋。

不過，陳禹勳今年狀況不佳，目前還在二軍調整，桃猿沒有固定的終結者。洪一中表示，現在到了比賽後段就開始傷腦筋，考慮場上狀況、對方打者等種種因素來看要叫誰上場，但是棒球是失敗率高的比賽，即使考慮了一大堆，未必就能成功，而一旦失敗真的會怕，下一次又要想更多，每一場比賽都有頭痛時間。

Lamigo陳禹勳目前在二軍調整中。（資料照，記者黃志源攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法