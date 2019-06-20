日職》陳冠宇後援2局挨轟 陽岱鋼代打上場慘吞K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職的台將今天除了火腿隊的王柏融以外，效力千葉羅德海洋隊的陳冠宇，以及東京讀賣巨人隊的陽岱鋼也都有上場紀錄，可惜兩人的表現都差強人異。

陳冠宇今天在面對廣島鯉魚隊的比賽中，於第五局登板上場，他先三振掉小園海斗以及菊池涼介後讓西川龍馬擊出滾地出局，下局陳冠宇遭到鈴木誠也陽春彈狙擊，接著連續解決松山竜平與巴提斯塔後，隊友發生失誤讓會澤翼上壘，接著安部友裕敲安，高橋大樹選到保送形成滿壘，還好陳冠宇讓小園海斗擊出飛球出局，沒讓傷害擴大。

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陳冠宇今天主投2局，被敲2安失掉1分，送出2次三振，防禦率從賽前的2.00上升到2.17。

陽岱鋼在18日代打敲出致勝安打後，連續兩場比賽都沒有獲得先發機會，他今天在對上歐力士的比賽代打上場，可惜遭到投手K鈴木三振出局。這場比賽巨人隊以4：2擊敗歐力士，丸佳浩一人就包辦了全隊4分打點。

陽岱鋼代打吞K。（資料照，圖片取自巨人推特）

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