瓊斯盃》睽違兩年再披國家隊戰袍 潘姿吟盼對決日本

潘姿吟。（記者張嘉明攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕瓊斯盃女子組賽事7月24至28日在新莊體育館進行，因傷闊別國家隊2年的電信後衛潘姿吟，今年重返瓊斯盃舞台，她表示，很開心能回歸，在台灣打球，大家都夢想著這個舞台，會盡全力繳出最好表現。

今年台灣藍隊由華格納領軍，陣中有多名WCBA好手，包含彭詩晴、黃品蓁、王維琳、陳晏宇等人；白隊則由錢薇娟帶隊，以世大運班底為主，成員有陳薇安、黃鈴娟、林蝶等人。

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「很期待我們能在世大運打出好成績，瓊斯盃能延續我們在義大利的好表現。」錢薇娟認為，瓊斯盃就是台灣籃球迷每年夏天最棒的回憶，期許球員努力拚搏，再次喚起球迷熱情。

潘姿吟在2014年西進WCBA，當時22歲的她，成為台灣史上最年輕赴對岸挑戰的女籃球員，不過後來因膝傷返台治療，並回到母隊電信再戰WSBL。

上季健康出賽的潘姿吟，繳出場均9.5分、4.7助攻、3.6籃板，數據寫生涯最佳，今年再獲青睞入選國家隊，她表示，受傷期間錯過了不少賽事，少了累積經驗的機會還有身體的對抗，是有些可惜，「希望這次能找回以前的身手，在球迷面前盡力繳出最好表現。」相隔兩年後回歸，潘姿吟認為，和隊友的搭配沒太多問題，且今年多了一些大學的成員加入，希望擦出不同的火花。

今年參賽的外隊包含日本、南韓、菲律賓及紐西蘭等，潘姿吟表示，最期待和日本交手，「她們是亞洲現階段最強的隊伍，想學習她們的精神，拉近跟她們的距離，甚至打敗她們。」

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