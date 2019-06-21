NBA選秀》「詹姆斯接班人」前進紐澳良！前十順位出爐

「杜克怪物」威廉森如願成為鵜鶘隊史第二位狀元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年NBA選秀會今早7點在籃網主場巴克萊中心登場，隊史第二度抽到狀元籤的紐澳良鵜鶘隊，如外界預期選中選入來自杜克大學的被譽為詹姆斯接班人的「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），成為狀元的威廉森將扛起A.戴維斯離去後的重任。

NBA今天舉行2019年選秀會，前三順位出爐，抽到狀元籤的紐澳良鵜鶘隊選中威廉斯，讓威廉斯成為今年選秀狀元。

請繼續往下閱讀...

握有榜眼籤的孟斐斯灰熊，挑走來自莫瑞州大（Murray State University）的控球後衛摩朗特（Ja Morant）。

獲探花籤的紐約尼克隊，則相中杜克大學三王之一18歲的得分後衛R.J.巴瑞特（RJ Barrett）。

孟斐斯灰熊挑走來莫瑞州大的控球後衛摩朗特。（法新社）

杜克三王之一的得分後衛R.J.巴瑞特則被紐約尼克選中，成為今年探花。（法新社）

第四順位洛杉磯湖人隊選中維吉尼亞大學的小前鋒杭特（De’Andre Hunter）。

而湖人隊日前用今年第四順位籤加上「球哥」波爾（Lonzo Ball）與英葛蘭（Brandon Ingram）為主的包裹，像鵜鶘換來A.戴維斯（Anthony Davis），而老鷹則在選秀前送出首輪8、17、35號簽跟鵜鶘交易來第4順位和第57順位，杭特因此前往老鷹。

第五順位克利夫蘭騎士隊選進范德堡大學的控球後衛新秀葛蘭德（Darius Garland）。

第六順位鳳凰城太陽隊選中德州理工大學的得分後衛卡爾弗（Jarrett Culver）。

太陽隊在選秀時也與灰狼達成交易，灰狼送出自己的首輪第11順位和大前鋒薩里奇（Dario Saric）跟太陽隊換來6號籤，得到以球星J.巴特勒（Jimmy Butler）為模板的後衛卡爾弗。

第七順位芝加哥公牛隊選中北卡羅來納大學司職後衛的懷特（Coby White）。

第八順位亞特蘭大老鷹跌破眾人眼鏡，選進德州大學中鋒海伊斯（Jaxson Hayes），海伊斯也成為今天首位選秀被挑中的中鋒。

第九順位華盛頓巫師隊選進日本籍「混血王子」前鋒八村壘，八村壘成為日本首位在NBA選秀會第一輪被選走的球員。

第十順位老鷹選進杜克三王之中最低調的瑞迪許（Cam Reddish）。

第十一順位灰狼挑選強生（Cameron Johnson）。

第十二順位黃蜂選進華盛頓（PJ Washington）。

第十三順位熱火挑中赫爾羅（Tyler Herro）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法