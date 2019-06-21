MLB》邁納8局神勇好投 率遊騎兵宰印地安人扳平系列賽

〔體育中心／綜合報導〕德州遊騎兵今天在主場迎戰克利夫蘭印地安人，進行雙方4連戰的最後一場比賽，遊騎兵靠著先發投手邁納（Mike Minor）8局神勇好投，率領遊騎兵以4：2擊敗印地安人，系列戰取得2勝2敗。

遊騎兵先發投手邁納。（法新社）

此役遊騎兵在首局率先發動攻勢，桑塔納（Domingo Santana）、安祖斯（Elvis Andrus）在1出局後接連敲出長打，攻下1分，沒想到印地安人先發投手畢伯（Shane Bieber）卻在三壘有人失投出暴投再丟1分，遊騎兵2：0領先。

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畢伯暴投。（美聯社）

比賽來到6局上，，印地安人靠著2支安打1次保送追回1分，8局下遊騎兵桑塔納、安祖斯再度展現強打實力，轟出「背靠背」的2發陽春砲，將比分拉開至3分差，雖然9局上印地安人雖然靠著山塔納（Carlos Santana）轟出右外野陽春砲追回1分，但攻勢無法延續，最終遊騎兵就以4：2擊敗對手。

桑塔納、安祖斯「背靠背」陽春砲。（今日美國）

本場比賽拿下勝投的是遊騎兵先發投手邁納，主投8局送出4次三振，僅被敲3安失掉1分，防禦率降到2.52，奪下本季第7勝，今天吞敗的則是印地安人先發投手畢伯主投6局飆出8次三振，被敲5安失掉2分，防禦率3.86。

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