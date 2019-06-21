MiLB》隊友崩潰！洋基3A這樣贏球 球迷傻眼：史上最奇怪（影音）

The Minors gave us one of the weirdest walk-offs you'll ever see. @swbrailriders' Breyvic Valera hits what appears to be a game-tying double, but Norfolk's right fielder forgets how many outs there are....



（via @MiLB） pic.twitter.com/tc5knvf2Mt — Cut4 （@Cut4） 20 June 2019

〔體育中心／綜合報導〕日前洋基3A與金鶯3A的小聯盟比賽以超離奇方式結束，10局下半洋基3A仍以5：6一分落後，二壘有人，打者瓦雷拉（Breyvic Valera）擊出右外野的深遠二壘打，護送跑者回本壘得到追平分。

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沒想到金鶯3A的右外野手費里茲（Anderson Feliz）竟然緩緩慢跑過去，把球撿起來拋給了看台上的球迷，沒有回傳球，瓦雷拉見狀快馬加鞭衝回本壘，最後洋基3A便以7：6逆轉贏得比賽。讓大聯盟的「CUT4」專欄直言：「這可能是你見過史上最古怪的再見比賽。」

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