NBA選秀》日本史上第一人！八村壘首輪第9順位中選

八村壘（右）與NBA總裁席佛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年NBA選秀於台灣時間今天上午舉行，華盛頓巫師隊在首輪第9順位選中岡薩加大學21歲前鋒八村壘，成為日本人史上第一位在選秀首輪中選。

八村壘成為史上首位選秀首輪加入NBA的日本人。（法新社）

八村壘的媽媽是日本人，爸爸是西非的貝南共和國人，在日本富山縣出生，小學時打了5年棒球，上了國中才開始接觸籃球，2014年他在U17世青對美國單場拿下25分，最後也以場均22.6分的成績，拿下該屆比賽得分王，一戰成名，隨後加入NCAA一級岡薩加大學，大三賽季場均19.7分、6.5籃板，被評價為「日本籃壇救世主」。

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八村壘今天身穿西裝外套上別有日本國旗徽章，在被巫師隊選中後，他也以日語向日本的球迷們發表感言：「大家，我做到了！」

八村壘成為史上首位選秀首輪加入NBA的日本人。（法新社）

選秀前十順位

1 鵜鶘 威廉森（Zion Williamson）

2 灰熊 摩朗特（Ja Morant）

3 尼克 R.J.巴瑞特（RJ Barrett）

4 湖人 杭特（De’Andre Hunter）

5 騎士 葛蘭德（Darius Garland）

6 太陽 卡爾弗（Jarrett Culver）

7 公牛 懷特（Coby White）。

8 老鷹 海伊斯（Jaxson Hayes）

9 巫師 八村壘

10 老鷹 瑞迪許（Cam Reddish）

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