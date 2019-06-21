MLB》艾恩內塔延長賽關鍵致勝安 率洛磯橫掃響尾蛇

〔體育中心／綜合報導〕科羅拉多洛磯今天作客亞利桑那響尾蛇，進行雙方三連戰最後一場比賽，洛磯靠著艾恩內塔（Chris Iannetta）在延長賽敲出關鍵致勝安打，最終以6：4擊敗對手，並在系列戰橫掃響尾蛇。

艾恩內塔關鍵致勝安打。（美聯社）

此役洛磯在1局上率先發動攻勢，首棒打者布雷克蒙（Charlie Blackmon）一上場就轟出一發右外野陽春砲，取得1：0領先，響尾蛇在下個半局馬上展開反攻，靠著1安2保送攻占滿壘，隨後艾斯科巴（Eduardo Escobar）敲出高飛犧牲打將分數追平。

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布雷克蒙陽春砲。（法新社）

洛磯在第4及第5局分別靠著麥馬翰（Ryan McMahon）的二壘安打以及戴斯蒙（Ian Desmond）的陽春砲各攻下1分，響尾蛇在第6局靠著C.沃克（Christian Walker）2分砲和佩洛塔（David Peralta）帶有1分打點的安打，反倒將分數超前，9局洛磯連續獲得2次保送，隨後沃特斯（Tony Wolters）敲安將比數追平。

C.沃克2分砲。（今日美國）

9局打完雙方4：4平手進入延長賽，10上洛磯1支安打2次保送攻佔滿壘，艾恩內塔關鍵時刻敲出致勝安打，帶有2分打點，10下洛磯後援投手歐柏格（Scott Oberg）雖然被敲2安，但並沒有失掉任何分數，最終洛磯就以6：4擊敗對手。

歐柏格守住勝利。（法新社）

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