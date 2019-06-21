NBA》續留多倫多穩了？「可愛」驚喜現身藍鳥隊比賽（影音）

MVP! MVP!



Fun guy @KawhiLeonard is in the house! pic.twitter.com/5rjRsrPpOv — Toronto Blue Jays （@BlueJays） 2019年6月21日

〔體育中心／綜合報導〕甫帶領暴龍隊奪下成軍24年來首座NBA總冠軍的「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），今天驚喜現身在多倫多舉行的天使與藍鳥之戰，引起全場騷動，還獲得全體藍鳥球迷起立鼓掌致意，不過雷納德的反應一如往常地冷靜。

請繼續往下閱讀...

雷納德今天與女友一起觀看藍鳥隊比賽。（美聯社）

雷納德季後有權跳脫合約、成為完全自由球員，動向備受關注，而他今天與女友 Kishele Shipley一起現身藍鳥隊主場羅傑斯中心（Rogers Centre）。「可愛」還被直擊，在楚奧特（Mike Trout）上場打擊時，拿起手機拍下這位棒球史上最佳球員之一、天使隊主砲的英姿。

Kawhi Leonard filming Mike Trout is pretty dope pic.twitter.com/l77opo4mW9 — Starting 9 （@Starting9） 2019年6月21日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法