高球》美巡賽史上首度登陸日本 伍茲也參賽颳起「老虎旋風」

老虎伍茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前球王老虎伍茲今年四月在美國名人賽贏得生涯第15座四大賽冠軍，繼2005年後，再度穿上綠夾克，同時也是生涯第5座美國名人賽冠軍，日前他宣布將參加今年10月24日至27日於日本千葉縣習志野鄉村俱樂部所舉辦的第一屆ZOZO錦標賽。

習志野高爾夫球場。（官方提供）

老虎在聲明中表示，「能夠回到日本他最愛的國家之一參賽，很開心，日本的球迷很欣賞、很懂高爾夫，我很期望回到那裡比賽。」

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當今高壇人氣最旺、影響力最大的伍茲確定參賽，無疑為這場總獎金975萬美元的賽事拉抬了許多聲勢。這也是美巡賽史上頭一遭登陸日本，並與日巡賽共同認證。

這場2019-20聯邦快遞盃賽季的開幕戰，將會有包含老虎在內的60位美巡好手與賽，加上10位日巡球員與8位外卡，角逐別具意義的首屆冠軍盃。

做為日本首座舉辦美巡賽的高爾夫球場，習志野鄉村俱樂部勢必擁有十足的難度與夠份量的地位，來接受這些世界頂級球星的挑戰。

這座隸屬於Accordia Golf集團、擁有36洞的名門球場，位於東京東北方的千葉縣印西市，於1965年落成，出自被譽為「日本高爾夫球場設計始祖」的藤田欽哉之手，他也是日本名球場設計師井上誠一的師父。

不管是距離較長的國王球場，或者較短但沙坑水塘環伺的皇后球場，都需要慎密的策略與專注的執行，方能打出佳績。在建場54年間，習志野也曾舉辦過包括日本PGA錦標賽、日本公開賽、日本長春公開賽以及連續24屆的日巡三得利公開賽。

富盟旅行社也順勢推出的千葉房總高爾夫之旅，除了帶領球友搶在老虎伍茲前頭，挑戰習志野這座美巡賽場地外，也安排日本PGA唯一冠名的日本PGA高爾夫俱樂部，以及會員專屬的千葉博蒂俱樂部。

日本PGA高爾夫俱樂部位於千葉縣君津市的山丘上。18洞佈局宏偉，水池及沙坑更巧妙地設置在球道。對職業球員來說，每次擊球都會影響到整個比賽的節奏及成績，但業餘愛好者可以根據自己的球技去享受這球場帶來的樂趣。

千葉博蒂俱樂部則是座景色優美的花園球場，在日本2383座高爾夫球場的預約平台裡，得到了4.8顆星高評價。

這片土地經過17年的自然養育，有豐富樹林及池塘點綴，讓人打起球來更為愜意。球場當初在設計時，也尊重地形的原貌，高低差不超過8米，視覺更為寬廣，讓球友享受高爾夫樂趣。

千葉高爾夫之旅參考資訊

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