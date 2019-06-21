NBA》KD確定離開灣區? 傳勇士打算「先簽後換」

勇士傳出打算以「先簽後換」的方式，減少萬一失去杜蘭特的損失。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）因阿基里斯腱斷裂，下季被預估可能整季報銷，雖然昨傳出東家勇士仍會積極以頂薪留下他，不過《ESPN》今透露，勇士與杜蘭特目前正在討論「先簽後換」的可能性，若真的留不住KD，勇士也能拿到合理的補償。

《ESPN》記者Brian Windhorst今在節目中爆料，勇士今夏將給杜蘭特一份5年的頂薪合約，這他從其他球隊獲得的4年頂薪合約能整整多出5700萬美元，Windhorst認為勇士打算先等杜蘭特傷癒，再來考慮交易他能帶來的價值。

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Windhorst也指出杜蘭特若以「先簽後換」的方式轉隊發展，其中傳出最可能角逐他的球隊是紐約尼克與布魯克林籃網。

「這將會是一次被延遲的『先簽後換』，這也是杜蘭特能在簽下5年頂薪合約並去其他球隊打球的唯一辦法，」Windhorst說道，「勇士希望用這樣的方式彌補失去杜蘭特，來保護球隊的未來。」

而Windhorst也表示，這種「先簽後換」絕對是能雙贏的方式，勇士不用白白失去杜蘭特，而杜蘭特也可以去他想去的球隊。Windhors最後提到，如果劇本真的能照著這樣的情節來走，「那麼握許多年輕潛力球員和充足薪資空間的尼克隊，就有機會加入杜蘭特的爭奪戰。」

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