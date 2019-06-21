日職》暖！火腿王牌本季報銷 不忘感謝弄傷他的對手

火腿王牌上澤直之本季曾和王柏融登上英雄舞台。（取自太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕火腿投手上澤直之日前在比賽中造成左膝蓋骨骨折，本季報銷，手術後他在個人推特上發表感想，內文不忘稱讚擊出強襲球、導致他受傷的橫濱洋砲索托，「能夠和他對決，作為投手的我很幸福」，暖男行徑讓球迷相當感動。

上澤本季11場登板，拿下5勝3敗，防禦率3.15，是火腿先發輪值要角，他昨晚在球隊中止4連敗後發表推特提到：「昨天順利完成手術了，雖然球團方面也有發表訊息，但難得我也有推特，也來寫一點什麼吧！」

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上澤表示：「今年球季要回歸我看是很難了，但為了明年可以回到火腿隊中成為戰力一員，我會努力復健，所以火腿隊能夠在今年拿到優勝、帶我去優勝旅行的話，我會非常感謝的。哈哈。」

「這次的事情是在比賽中發生的，作為投手發生這樣的事情也沒辦法，索托選手的擊球快到我真的看不見，哈哈。索托選手真的是很棒的打者，能夠和他對決，作為投手的我很幸福！在未來，我會為了能夠重返一軍舞台，努力復健，以後有時間的話，我會再上來寫點什麼。」

上澤最後表示：「今晚真是場好比賽。最後，大家的加油訊息我收到了，非常感謝！」文章更新10小時，已經獲得超過10萬次按讚，也有網友留言，雖然不是日本火腿的球迷，但被上澤的心態給圈粉了，祈禱他早日康復。

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