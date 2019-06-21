MLB》洋基單局3轟擊潰太空人 6連勝穩居美東龍頭（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯兩大強隊洋基、太空人今起4連戰正面對決，首戰就砲聲隆隆，兩隊合力敲出8轟，洋基在4局下桑契斯（Gary Sanchez）、托瑞斯（Gleyber Torres）、拉梅修（DJ LaMahieu）3發全壘打一舉轟下6分，終場10：6擊垮太空人，拿下6連勝。

托瑞斯敲出三分砲。（美聯社）

陷入4連敗低潮的太空人，今天派出瓦德茲（Framber Valdez）先發，前3局他僅被敲一支安打，不過第4局擋不住洋基隊砲火，捕手桑契斯首先轟陽春彈，接著托瑞斯轟三分彈形成重傷害，瓦德茲在對梅賓（Cameron Maybin）投出保送後退場，拉梅修再接力轟2分彈，單局3轟形成6：0領先，將太空人一舉擊潰。

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重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）第七局再補上2分砲，洋基形成8：3領先，此役太空人打線也敲出4轟，馬里斯尼克（Jake Marisnick）單場雙響砲、柏格曼（Alex Bregman）也敲出本季第21轟。

太空人9局上不放棄再追2分，在2出局一三壘有人的局面，逼得洋基派出查普曼（Aroldis Chapman）收尾，拿下本季第20次救援成功，最後洋基10：6贏球，拿下6連勝，在美聯東區領先第二的光芒有4場勝差。

查普曼收下本季第20次救援成功。（USA TODAY Sports）

洋基拿下6連勝。（法新社）

馬里斯尼克單場雙響砲。（USA TODAY Sports）

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