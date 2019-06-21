NBA》禁區大將打包送太陽 綠衫軍搶明年首輪籤展望未來

塞爾提克中鋒拜恩斯被打包交易去太陽。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2019年NBA選秀會今早在籃網主場登場，各隊交易也在場下如火如荼展開，「綠衫軍」塞爾提克將中鋒拜恩斯（Aron Baynes）和從七六人換來的首輪第24順位打包，跟太陽交易2020年來自公鹿的首輪選秀籤。

在深信陣中控衛厄文（Kyrie Irving）和中鋒哈佛德（Al Horford）恐怕都留不住後，綠衫軍新球季打算圍繞塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）兩位潛力新星重建球隊。他們先拿首輪第20順位，跟七六人交易首輪第24順位和次輪第33順位，再打包中鋒拜恩斯和第24順位交易去太陽，換來公鹿的2020年首輪保護籤。

請繼續往下閱讀...

而送走拜恩斯後，塞爾提克已經獲得相當可觀的薪資空間。美媒指出，如此一來，綠衫軍有望能在2020年一舉拿下3個首輪籤。

拜恩斯本季接連受到左手指骨折和腳踝傷勢影響，今年只上場了51場，創下自2012菜鳥年以來新低，不過他本季場均出戰16.1分鐘，繳出場均5.6分、4.7籃板，投籃命中率47.1%，仍是綠衫軍不可或缺禁區大將，日前他宣布將執行合約最後一年的球員選項，而他下一季年薪將達到546萬美元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法