NBA》日本第一人竟是自己粉絲 朗神笑呼：完全無法想像！

八村壘（右）今在選秀會首輪第9順位被巫師挑中。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年NBA選秀於台灣時間今天上午舉行，岡薩加大學21歲日本混血前鋒八村壘，成為日本第一位在NBA選秀會第一輪中選的球員，而同樣來自日本、目前擔任美職西雅圖水手球團特助的鈴木一朗也特別送上祝福。

1998年2月8日出生於日本富山縣的八村壘，身高204.5公分、體重108公斤。父親是西非貝南共和國人、母親是日本人，小學時打了5年棒球，上了國中才開始接觸籃球。2014年他在U17世青對美國單場拿下25分，最後也以場均22.6分的成績，拿下該屆比賽得分王，一戰成名，隨後加入NCAA一級岡薩加大學，大三賽季場均19.7分、6.5籃板。

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八村壘原被預測最佳落點為11順位由灰狼選走，不過《ESPN》選秀前卻看衰他，認為他會掉出樂透區，第20順位才有可能被塞爾提克挑走，沒想到最後卻跌破眾人眼鏡，最終在首輪第9順位被巫師挑中，成為日本首位在選秀第一輪就被挑中的球員，也是史上第3位展開NBA之旅的日本籍球員。

而八村從小打棒球，擔任投手及捕手，也是日本知名棒球傳奇鈴木一朗的球迷，到念國中才開始打籃球，而在得知八村壘在第一輪被巫師選走後，鈴木一朗在接受日媒《Sponichi Annex》採訪時也特別送上祝福。

在聽到八村一直到國中都是棒球隊，還是自己的忠實粉絲，讓一朗開心地大呼：「根本完全無法想像」，而他也不忘鼓勵八村，當第一個人是相當困難的，零到一很不容易，希望八村能加油。

日本傳奇球星鈴木一朗。（資料照，取自水手推特）

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