MLB》大谷代打沒表現 藍鳥啄傷天使逃過橫掃命運

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥今天在主場迎戰洛杉磯天使，進行雙方四連戰最後一場比賽，藍鳥靠著麥金尼（Billy McKinney）10局下半的驚天再見2分砲，最終以7：5擊敗天使，系列賽拿下1勝3敗，逃過被天使橫掃的命運。大谷翔平今天沒有先發，在6局一出局滿壘時上場代打，可惜敲出滾地球出局，打擊率下降到.275。

大谷翔平代打擊出滾地球出局。（法新社）

麥金尼再見轟全隊開心慶祝。（法新社）

此役兩隊砲聲隆隆，藍鳥在1局下率先發動攻勢，索賈德（Eric Sogard）、小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）接連安打分站一三壘，小比吉歐（Cavan Biggio）打出高飛犧牲打先馳得點，下棒赫南德茲（Teoscar Hernandez）隨即再補上一發右外野2分砲，取德3：0領先。

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赫南德茲首局開轟。（美聯社）

2上天使也開轟，倫吉佛（Luis Rengifo）在一壘有人情況下，敲出一發左外野全壘打，追回2分，下個半局藍鳥索賈德還以顏色一發右外野陽春砲再添1分，5上天使靠著連續3安打回1分，5下藍鳥首棒打者小古利爾再轟陽春砲，落後2分的天使在6局、7局壘上有人情況下分別以安打及高分犧牲打各攻下1分，將比數追平。

小古利爾轟陽春砲與隊友擊掌。（法新社）

9局打完雙方5：5平手，10上天使遭到3上3下，10下藍鳥首棒葛里查克（Randal Grichuk）敲安上壘，下棒麥金尼面對一顆失投跑到紅中的滑球，一棒將球掃出右外野大牆，變成一發在件2分砲，最終藍鳥就以7：5獲勝。

麥金尼再見轟。（法新社）

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