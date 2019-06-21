足球》輸哥斯大心情差 尼加拉瓜球員賽後召妓被抓包

尼加拉瓜與哥斯大黎加在16日對戰2019中北美洲金盃小組賽。圖為尼加拉瓜國家隊賽前合照。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019中北美洲金盃（2019 CONCACAF Gold Cup）現正舉行小組賽選拔，但日前卻傳出尼加拉瓜球員因輸球失落，在賽後嫖妓被抓到，現已將球員逐出球隊並遣返回國。

綜合外媒報導，在當地時間16日的小組賽中，尼加拉瓜以0：4慘敗給哥斯大黎加，三名尼加拉瓜球員因心情不佳，便相約前往附近的酒店嫖妓。酒店保全發現此事之後，便告知總教練Henry Duarte並讓他確認監視器畫面，整件事情就此曝光。

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尼加拉瓜足球國家隊總教練Henry Duarte。（資料照，歐新社）

總教練Henry Duarte表示，發現隊員嫖妓的當下，便要求他們收拾行囊「滾回家去」。尼加拉瓜足球協會表示，在發現嫖妓事件後，已決定將這三名球員記過，並驅出國家隊，原本的23名球員現在只剩下20位要力戰後續的賽事。

被當場抓包的三名尼加拉瓜球員分別是26歲中場Marlon Lopez、25歲前鋒Carlos Chavarria和28歲後衛Carlos Montenegro。

尼加拉瓜在當地時間20日的比賽中以0：2敗給海地，24日將與小組賽中最後對手百慕達隊對戰。尼加拉瓜僅在2009年和2017年中北美洲金盃進入決賽圈。

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