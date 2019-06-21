網球》九冠王費爸險晉哈雷8強 穆雷手術後倫敦雙打開胡

費德爾苦戰三盤獲勝。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國哈雷草地男網賽，「九冠王」費德爾（Roger Federer）歷經3盤苦戰，7：6（7：5）、4：6、7：5力退「法國阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga），人氣最旺的頭號種子驚險晉級單打8強，也中止對戰2連敗，37歲的瑞士老將得與西班牙第7種子阿古特（Roberto Bautista Agut）拚準決賽門票。

松加。（法新社）

費爸與松加交手18次，儘管12勝6負佔上風，但先前兩次都是松加獲勝，雙雄過去草地僅過招一回，2011年溫布頓8強也由松加贏球，如今拉鋸至決勝盤第11局關鍵破發才力退強敵，費爸坦承有點僥倖：「臨場情緒很複雜，包括滿意、難過、失望，拚到最後我感覺有點幸運，比數相當接近，球迷也很棒。」談及對上生涯8勝0敗的阿古特，費爸也充滿期待，「我對他對戰成績還不錯，希望能給我帶來更多自信。」

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費德爾。（歐新社）

至於與費爸、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）並稱「四大天王」的穆雷（Andy Murray），進行金屬髖關節手術休兵近半年後重出江湖，與西班牙羅培茲（Feliciano Lopez）在倫敦女王草地賽雙打小試身手，7：6（7：5）、6：3爆冷扳倒哥倫比亞頭號種子勁敵卡波（Juan Sebastian Cabal）／法拉（Robert Farah），順利晉級8強，穆雷說：「開賽打的有些掙扎，尤其是回擊，直到搶7才漸入佳境。」他也強調臀部傷後恢復良好，「比賽時沒再想這件事情，就是好的徵兆，真的很開心。」

穆雷雙打晉級8強。（歐新社）

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