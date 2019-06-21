NBA》「水貨榜眼」籃網大放異彩 舊主湖人竟想網羅回鍋

籃網少主D.羅素今年大放異彩，連前東家湖人都傳出有意網羅他回鍋。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾被譏為「水貨榜眼」的籃網少主D.羅素（D'Angelo Russell）今年大爆發，本季不但帶領籃網殺進季後賽，還被欽點頂替受傷的溜馬一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）入選今年的全明星賽，在布魯克林大放異彩，今傳出前東家湖人隊竟有意網羅他回鍋。

《Bleacher Report》特約作家Arye Abraham稍早在推特爆料，有湖人隊的消息人士告訴他，湖人對即將變成自由球員的後衛D.羅素非常有興趣，甚至傳出紫金大軍已經計劃在自由市場開跑時與D.羅素會面。

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籃網少主D.羅素2015年選秀會由湖人挑中成榜眼，曾被湖人寄予厚望，視為「老大」布萊恩（Kobe Bryant）接班人，但卻因為偷拍與隊友的對話，加上發展未達球隊預期，最後湖人遭捨棄交易至籃網。

來到籃網後，D.羅素歷經艱難的傷痛及磨合期，本季各項數據大躍進，場均21.1分、3.9籃板和7次助攻都寫下生涯新高，在他帶領下籃網打出42勝40負的戰績，以東部第6殺進季後賽。

雖然布魯克林大軍首輪以1：4不敵七六人，不過D.羅素在例行賽優異的表現，仍受到球迷以及聯盟力挺，不但生涯首次獲得單週最佳球員，還在歐拉迪波傷退後，被欽點入選今年的全明星賽。

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