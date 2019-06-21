足球》結束18年職涯 托雷斯今閃電宣布退役

西班牙「小帥哥」托雷斯（Fernando Torres）。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕現年35歲的西班牙「小帥哥」托雷斯（Fernando Torres），今突宣布將結束18年的職涯，享受退休生活。

西班牙前鋒托雷斯今在個人推特上宣布將結束足球生涯，貼文寫道「在18年刺激的歲月後，是時候結束我足球生涯了」，並表示會在東京時間週日召開記者會，屆時將會向外界說明細況。

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I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres （@Torres） 2019年6月21日

曾在西甲馬德里競技、英超利物浦和切爾西以及義甲AC米蘭服務，現於日足聯盟鳥栖砂岩隊（サガン鳥栖）效力的他，職業生涯總共出場756次、踢進260球，曾多次為隊伍奪盃，並助西班牙踢得2座歐洲盃冠軍和1座世界盃冠軍。

托雷斯在青少年時就為馬德里競技攻入100球以上。2003年，托雷斯首度在西班牙亮相，並在2008年歐冠與德國的決賽中踢進決勝球，並在2010年世界盃為西班牙奪冠。在利物浦服務時是托雷斯出場最頻繁的時期，並為隊伍踢進81球。

去年7月，托雷斯離開西甲馬德里競技，至歐亞大陸另一頭的日本鳥栖砂岩隊。日足聯盟努力想讓托雷斯的待遇與馬競和利物浦一樣，但他將退出職涯，享受退休生活。

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