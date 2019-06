足球》結束18年職涯 托雷斯今閃電宣布退役

西班牙「小帥哥」托雷斯(Fernando Torres)。(資料照,路透社)

〔體育中心/綜合報導〕現年35歲的西班牙「小帥哥」托雷斯(Fernando Torres),今突宣布將結束18年的職涯,享受退休生活。

西班牙前鋒托雷斯今在個人推特上宣布將結束足球生涯,貼文寫道「在18年刺激的歲月後,是時候結束我足球生涯了」,並表示會在東京時間週日召開記者會,屆時將會向外界說明細況。

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu