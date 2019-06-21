台灣運彩推排球投注 劉鴻敏、劉鴻杰備戰亞錦賽拚東奧門票

劉鴻杰、劉鴻敏出席台灣運彩增加排球投入記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣運彩今天召開記者會，宣布將排球納入投注項目，去年亞運男排銅牌成員的「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰現身站台，希望大家藉由運彩一起參與排球的熱血。

排球賽事節奏明快，台灣運彩看好排球能成為僅次於棒球、籃球及足球外，團體賽事投注第4大的運動項目，今年度提供4大國際賽、5大職業聯賽，包含台灣女排26日在祕魯參加的挑戰者盃，以及之後的奧運洲際資格賽，日、韓、巴西等國際職業聯賽等，都有開放投注，並提供7種玩法。

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今年3月甫從泰國職業聯賽旅外返台，劉鴻敏、劉鴻杰稍事休息後馬上投入國家隊訓練，備戰9月亞洲錦標賽，須晉8強才能參加年底的2020年奧運亞洲區資格賽，這也是台灣隊進軍東奧的唯一機會。

值得一提的是，我國亞錦賽與日本、泰國分在同組，讓電眼雙胞胎有機會在國際場上與前隊友過招，劉鴻敏笑說，「蠻興奮的，之後可能在場上彼此會有一些眼神或聲音交流。」

兩人在國訓中心備戰之餘，也積極尋找旅外機會，劉鴻杰坦言，最嚮往日本球風，希望有機會到當地多了解，「很好奇是怎樣的環境造就他們現在的球技跟態度。」劉鴻敏也在一旁點頭，「他們的排球風氣很好，主打的防守風格也是我想學習的目標。」

劉鴻杰、劉鴻敏出席台灣運彩增加排球投入記者會。（記者吳孟儒攝）

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