MLB》普神太暖！親脫身上球衣為唐氏男孩簽名

普侯斯暖舉獲得廣大讚賞。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使近日作客多倫多與藍鳥隊進行四連戰,拿下三勝一負的成績。不只天使隊能笑著離開,「普神」普侯斯(Albert Pujols)也在多倫多一位唐氏症男孩身上留下難以忘懷的影響。

近日由男孩尼可(Nico)父親上傳的影片在社群網站上造成廣大迴響,系列戰第二戰賽後,普侯斯在天使贏球後小跑步跑向站在觀眾席前排、身穿普侯斯球衣的尼可,尼可拿著簽字筆、作勢要讓普侯斯替自己的球衣簽名,不料下一秒,普侯斯卻脫下自己身上正在穿的球衣,並問道:「你要這一件嗎?」此舉也讓身旁的觀眾驚呼連連,之後只見「普神」還抱起尼可,與他一起留下珍貴的合影。

根據當天也在現場的球迷透露,普侯斯在九局下半、比賽還在進行時就注意到在觀眾席呼喚他的名字的尼可,他先給小男孩一個大大笑容,而只要打席之間有空檔,普侯斯就會不時對著尼可揮揮手,果不其然比賽結束後,普侯斯果真實現了男孩的願望。

普侯斯行善多年人盡皆知,他因大女兒伊莎貝拉(Isabella)也是唐氏症患者,在2005年與妻子成立幫助唐氏病童的基金會,持續發揮自己的影響力,2008年他在效力紅雀時期就獲頒了表彰球員貢獻「克萊門特獎」(Roberto Clemente Award)。

今年39歲的普侯斯生涯邁入第19季,本季目前繳出打擊率2成35、12轟的表現。他在去年達成3000安里程碑,今年5月再以陽春砲拿下生涯2000分打點,幾乎已經篤定在退休後獲選進入名人堂,不僅場上功勳彪炳,場下的暖心舉動更屢屢擄獲球迷的心,被譽為「場外也是名人堂的球星」。

