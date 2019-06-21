日職》慘！歐力士捕手揮棒落空 阿基里斯腱竟斷裂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士捕手伏見寅威日前在18日對上讀賣巨人的比賽中，他揮棒落空吞K，未料卻造成左腳阿基里斯腱斷裂，本季提前報銷。伏見寅威今天（21日）已進行手術，約住院一週後，將展開復健。

伏見寅威在當天18日的比賽中9局上面對巨人投手中川皓太，他揮棒落空遭三振後，由於巨人捕手炭谷銀仁朗第一時間沒接到球，伏見寅威要往一壘跑，卻不慎造成左腳受傷，當下跌倒在地上，無法自行站起來，隊友還揹著他離開球場。經過檢查後，伏見寅威確定為左腳阿基里斯腱斷裂，今年球季幾乎不可能歸隊。

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《Daily news》報導，球隊目前除了第一號捕手若月健矢外，伏見寅威是二號捕手，如今受傷報銷後，讓歐力士的捕手戰力吃緊，球團除了補強捕手外，歐力士總經理福良淳一說，曾在大學時期擔任捕手的內野手頓宮裕真，可能也會是選項之一。

伏見寅威在日職7個球季，去年出賽76場，繳出1轟、17分打點、打擊率0.274是生涯最佳，本季出賽39場，有1轟、9打點，打擊率0.164。

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