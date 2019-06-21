日職Live》大王第二打席敲安 火腿1：3 中日

2019/06/21 18:13

第四局

四局上，第三棒近藤健介率先上場打擊，滾地球遭到刺殺，一人出局。下一棒中田翔遭到三振。王柏融在兩好三壞後，擊出右外野方向安打，下一棒渡邊諒再擊出左外野邊線的二壘安打，王柏融上到三壘，二三壘有人。只惜捕手石川亮沒能延續攻勢，火腿隊留下殘壘。

四局下，兩出局後，阿部壽樹內野安打上壘，加藤匠馬游擊方向滾地球遭到刺殺。

第三局

三局上，中島卓也二壘安打，有原航平犧牲觸擊，下一棒西川遥輝滾地球帶有一分打點。火腿打破鴨蛋，仍以兩分落後。

第二局

二局上，擔任第五棒的王柏融率先上場打擊，在兩好三壞後選到保送。渡邉諒擊出滾地球，王柏融遭封殺，下一棒石川亮擊出雙殺打。

二局下，阿部壽樹第一位上場打擊就敲安，不過中日沒有延續攻勢，中日仍是三分領先。

第一局

一局上，柳裕也一上場就率先K掉西川遥輝與大田泰示，雖被近藤近藤健介打出深遠的二壘安打，接著順利解決中田翔，火腿留下殘壘。

一局下，有原航平順利解決前兩位打者後，先被大島洋平敲安、再對維西耶多投出觸身球，形成一二壘有人，接著上場的高橋周平一棒敲出三分砲。中日先馳得點。

賽前報導

火腿隊今日作客名古屋巨蛋，與中日龍展開本季交流戰最後一場系列賽。昨日首扛四番沒有發揮的台灣好手王柏融今天回到熟悉的第五棒。火腿先發投手為暫居勝投王的有原航平，中日龍則派出柳裕也對戰。

火腿

1 （中） 西川遥輝 
2 （右） 大田泰示 
3 （三） 近藤健介 
4 （一） 中田翔 
5 （左） 王柏融 
6 （二） 渡邉諒 
7 （捕） 石川亮 
8 （遊） 中島卓也 
9 （投） 有原航平 

中日龍

1 （右） 平田良介
2 （遊） 京田陽太
3 （中） 大島洋平 
4 （一） 維西耶多
5 （三） 高橋周平 
6 （左） 藤井淳志
7 （二） 阿部壽樹 
8 （捕） 加藤匠馬
9 （投） 柳裕也   

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