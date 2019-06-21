中職Live》朱育賢、柏納帝那雙雙開轟！ 悍將0：3桃猿

第六局
第五局
第四局
四局下，林泓育擊出內野滾地球出局，隨後朱育賢敲出右外野方向陽春砲，助桃猿先馳得點。陳俊秀敲出一壘安打，下一棒柏納帝那轟出中外野兩分砲，桃猿取得3分領先。
四局上，一出局後王正棠擊出左外野方向二壘安打，胡金龍敲滾地球出局，跑者上到三壘。下一棒林益全擊出內野滾地球出局。
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第三局
三局下，郭嚴文率先擊出穿越安打，廖健富擊出外野飛球出局，陳晨遭到三振，隨後林立敲右外野安打，跑者攻佔一、三壘。但藍寅倫無法打回分數。
三局上，高孝儀敲二壘滾地球出局，李宗賢擊出外野飛球出局，方克偉擊出內野滾地球出局。
第二局
二局下，朱育賢敲內野高飛球出局， 陳俊秀擊出二壘飛球出局，柏納帝那也無法延續攻勢。
二局上，林益全敲外野飛球出局，蔣智賢遭到三振，林哲瑄同樣遭到三振。
第一局
一局下，一出局後林立保送上壘，藍寅倫遭到三振，隨後林立盜壘成功，下一棒林泓育同樣遭到三振。
一局上，桃猿三上三下。
兩隊先發名單
富邦悍將
1.張正偉 RF
2.王正棠 2B
3.胡金龍 DH
4.林益全 1B
5.蔣智賢 3B
6.林哲瑄 CF
7.高孝儀 LF
8.李宗賢 SS
9.方克偉 C
先發：羅力
Lamigo桃猿
1.陳晨威 SS
2.林立 3B
3.藍寅倫 RF
4.林泓育 C
5.朱育賢 LF
6.陳俊秀 1B
7.柏納帝那 CF
8.郭嚴文 2B
9.廖健富 DH
先發：李茲